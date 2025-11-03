Le budget 2026 d’Yverdon-les-Bains reste dans le rouge

Keystone-SDA

Le budget 2026 d'Yverdon-les-Bains présente un excédent de charges de 9,2 millions de francs. La revalorisation du salaire des auxiliaires, le soutien au tissu culturel et aux sociétés sportives, ainsi que l'ouverture de structures d'accueil pré- et parascolaires expliquent notamment ces chiffres. Le niveau de l'endettement reste toutefois stable par rapport au budget précédent.

(Keystone-ATS) Le total brut des charges s’élève à 317,1 millions de francs, écrit la Municipalité lundi dans un communiqué. Une augmentation de 11,4 postes est prévue au sein du personnel communal, principalement en lien avec le développement de l’accueil de jour, la numérisation de l’administration et le développement du guichet unique.

Le total des revenus est budgétisé à 307,9 millions de francs. Il prévoit notamment une augmentation des recettes fiscales de 4,4%, principalement en raison de l’impôt sur les frontaliers et de la prise en compte de la hausse de l’inflation et de la population.

Hausse des tarifs d’accueil de jour

De nouveaux revenus sont également proposés, comme une augmentation liée à la nouvelle péréquation, de nouvelles facturations et émoluments administratifs du contrôle des habitants, ainsi qu’une «adaptation» des tarifs d’accueil de jour.

La ville prévoit en outre de réallouer certaines ressources, notamment en supprimant la colonie de Bellevue pour ne garder que la colonie de Jolie-Brise pour les écoles. Elle entend aussi supprimer l’offre de deux semaines de colonies d’automne et de transformer le passeport vacances en un centre aéré d’une semaine sur les vacances de Pâques et d’une semaine sur les vacances d’automne.

43 millions d’investissements

Les investissements se montent à 43 millions de francs pour 2026. Ils sont liés à de grands projets comme l’amélioration du Théâtre Benno Besson, l’aménagement des transports publics, la gestion digitalisée du trafic de stationnement ou encore un crédit d’étude pour la modération du trafic. La dépense annuelle moyenne, prévue dans le nouveau plan des investissements pour la période 2025-2034, est de 41 millions de francs jusqu’en 2031.

La Ville précise que le budget 2026 présente une marge d’autofinancement positive de 11,3 millions de francs, en hausse de 2,1 millions par rapport à 2025. «La Municipalité veille à respecter un niveau d’investissements adéquat permettant d’entretenir et de faire évoluer l’outil de travail et le patrimoine de la Ville, tout en restant supportable en termes d’endettement communal», souligne-t-elle.