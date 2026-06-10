Le canton de St-Gall va interdire le voile aux enseignantes

Keystone-SDA

Le parlement st-gallois veut interdire le port du voile islamique par les enseignantes. Il a approuvé une motion en ce sens. Le cas d'une femme voilée à Eschenbach (SG) est à l'origine de cette mesure. Une école avait finalement renoncé à l'engager l'an dernier.

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(Keystone-ATS) Des parents s’étaient élevés contre l’engagement de la jeune enseignante l’été dernier, car celle-ci voulait enseigner en portant le foulard islamique. L’école, qui avait prévu de l’engager, y a finalement renoncé sous leur pression.

Peu après, des députés issus des quatre groupes parlementaires du législatif cantonal ont déposé une motion exigeant une clarification en la matière. Le texte exigeait que le port de vêtements ou symboles religieux par le personnel enseignant soit interdit dans les écoles publiques.

Le gouvernement st-gallois soutenait cette exigence, mais voulait la restreindre à l’école obligatoire. Mercredi, le parlement adopté, cependant, la motion d’origine au terme d’un débat nuancé, par 70 voix contre 46. L’exécutif doit désormais lui présenter une modification de loi.