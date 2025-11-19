Le Canton de Vaud souhaite classer la rive nord du lac de Bret

Pour mieux protéger ses milieux naturels remarquables, la rive nord du lac de Bret sur la commune de Puidoux doit être classée. C'est la volonté du canton de Vaud qui veut aussi préciser les règles d'usage pour le public.

(Keystone-ATS) Le lac de Bret fait une cinquantaine d’hectares de surface. Il se situe à une altitude de 674 mètres, entre la Tour de Gourze et le Mont-Pèlerin. Sa capacité en eau a été augmentée à deux reprises en 1875 et 1918 au moyen d’un barrage, rappelle mercredi l’Etat de Vaud dans un communiqué.

Après avoir été utilisé par la Ville de Lausanne comme source d’énergie pour son funiculaire (l’ancienne «Ficelle» reliant la gare à Ouchy), il sert aujourd’hui de réserve d’eau de boisson pour l’agglomération Lausanne-Morges, est-il précisé.

Assurer un équilibre durable

«Lieu de détente et de loisirs apprécié de la population vaudoise, le lac de Bret est également un site remarquable pour ses valeurs naturelles et paysagères ainsi que pour les espèces qu’il abrite, notamment autour de sa rive nord. Par sa décision de classement du site, le Canton souhaite assurer un équilibre durable entre protection des milieux naturels et loisirs en plein air», écrit-il.

Inscrit à l’Inventaire des monuments naturels et des sites du canton de Vaud depuis 1983, le lac de Bret est reconnu comme réserve cantonale de faune depuis 1992. Sa rive nord, en particulier, est considérée comme un «territoire d’intérêt biologique prioritaire dans le réseau écologique vaudois», ayant été retenue comme bas marais d’importance régionale dans l’inventaire cantonal en cours.

Le plan d’eau présente une végétation caractéristique des lacs et étangs, particulièrement bien développée au nord du lac dans la zone peu profonde. Cette zone attire de nombreux oiseaux nicheurs ou hivernants, explique le Canton.

Des milieux diversifiés allant de la végétation immergée à la roselière en passant par les plantes à feuilles flottantes de la nupharaie s’y sont développés. La végétation des rives du nord du lac de Bret constitue la seule vraie roselière de Lavaux et un relais incontestable entre les sites majeurs des Grangettes, au bord du Léman, et de la rive sud du lac de Neuchâtel, souligne-t-il.

Toujours ouvert au public

Le lac de Bret est parallèlement une destination récréative très appréciée (pêche, bateaux, paddles, etc). Il est ainsi soumis à des «dérangements croissants» empêchant les animaux, en particulier les oiseaux, de trouver la quiétude nécessaire à leur reproduction et à leur repos et dégradant la végétation immergée et des rives.

La législation actuelle n’étant pas suffisante pour protéger les milieux naturels présents dans le secteur nord du lac de Bret, la décision de classement précise les règles d’usage pour le public.

Objectif: maintenir et améliorer la diversité ainsi que la qualité biologique et paysagère du site, préserver les ressources hydriques, assurer le calme et la tranquillité et enfin permettre au public de profiter du site et d’en découvrir la richesse biologique dans les limites fixées par les dispositions des secteurs de protection.

Ce projet de classement est soumis à enquête publique un mois, dès mercredi et jusqu’au 19 décembre.