La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le chef de l’IA d’Apple quitte son poste

Apple a annoncé lundi que le chef de son équipe dédiée à l'IA quittait son poste, alors que le mastodonte américain affiche du retard dans l'intégration de l'intelligence artificielle générative à ses produits.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) John Giannandrea restera en tant que conseiller jusqu’à sa retraite prévue début 2026, a indiqué l’entreprise.

«Nous sommes reconnaissants du rôle que John a joué dans la construction et la progression de notre travail dans l’IA», a salué le directeur général d’Apple, Tim Cook, dans un communiqué.

La marque à la pomme a en même temps annoncé l’arrivée d’Amar Subramanya en tant que vice-président de la division IA.

Apple est mise sous pression dans la course à l’IA, appelée à prouver qu’elle n’est pas à la traîne par rapport à ses concurrents Google, Microsoft, OpenAI et d’autres, qui proposent des modèles de plus en plus perfectionnés.

En début d’année, l’entreprise californienne a retardé la sortie de la version améliorée de son assistant vocal Siri, la promettant pour 2026.

Tim Cook a affirmé que l’IA était «au coeur de la stratégie d’Apple» et qu’Amar Subramanya allait apporter son «extraordinaire expertise» en la matière.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision