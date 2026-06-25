Le Conseil du Jura bernois se dote d’un nouveau concept culturel

Keystone-SDA

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Le Conseil du Jura bernois (CJB) a révisé son concept d'encouragement aux activités culturelles. Il renonce au rythme quadriennal des législatures pour privilégier une vision à plus long terme. Parmi ses priorités figure un soutien aux projets qui font rayonner la région dite du Grand Chasseral au-delà des frontières cantonales.

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(Keystone-ATS) «Nous voulons promouvoir le dynamisme culturel du Jura bernois dans la continuité des actions, l’on ne veut pas révolutionner le monde culturel», a souligné jeudi la présidente de la commission culture du CJB Virginie Heyer. Cette institution entend participer au rayonnement de la région.

Ce concept reprend les grandes lignes de la politique mise en oeuvre durant la dernière législature pour renforcer davantage le secteur culturel. Parmi les priorités du CJB figure un soutien à des projets et des manifestations d’envergure avec une portée suprarégionale.

Pour Virginie Heyer, il s’agit d’attirer dans le Grand Chasseral des gens d’autres cantons pour favoriser le tourisme et l’économie. Il faut faire rayonner la culture de cette région périphérique face aux centres urbains. Parmi ces événements d’envergure figurent les expositions à l’abbatiale de Bellelay ou le festival Usinesonore.

Le CJB va aussi renforcer sa communication dans le domaine de la culture avec une nouvelle page sur son site Internet qui lui sera dédiée afin de proposer un accès centralisé aux informations en lien avec la culture. L’institution est convaincue que la culture contribue à promouvoir une image positive de la région.

Départ de Moutier

Pour statuer sur les demandes d’octroi des subventions, le CJB dispose d’une enveloppe budgétaire qui s’élève à près de 3 millions de francs par an. Le montant est calculé au prorata de la population du Jura bernois. Avec le départ de Moutier, elle a été réduite. Mais dans le même temps, le nombre d’institutions culturelles est aussi en recul.

Organe politique régional, le CJB qui compte 24 membres élus par le peuple dispose de compétences conférées par le statut particulier instauré par le canton de Berne pour la défense des intérêts de la minorité francophone.