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Le documentaire «Qui vit encore» dans la course aux Oscars

Keystone-SDA

"Qui vit encore" du genevois Nicolas Wadimoff représentera la Suisse dans la course aux Oscars dans la catégorie du "Meilleur film international", a annoncé jeudi l'Office fédéral de la culture. Ce documentaire donne la parole à des survivants de Gaza.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le documentaire de M. Wadimoff l’a emporté face à deux autres films réalisés par des cinéastes romands: «A bras-le-corps» de la Chaux-de-fonnière Marie-Elsa Sgualdo et «Cosmos», un film en noir et blanc du cinéaste et photographe genevois Germinal Roaux.

«Qui vit encore» donne la parole à neuf personnes marquées par le conflit israélo-palestinien, «mettant en lumière une humanité qui transcende la dichotomie entre bourreaux et victimes», relève le jury. Et d’ajouter qu’à l’heure où la région reste au centre de l’attention mondiale, «ce film apparaît non seulement d’actualité et pertinent, mais il offre également un espace rare où la mémoire personnelle prime sur le discours politique».

La «short list» des films retenus pour l’Oscar du meilleur film étranger sera publiée le 15 décembre, une liste qui sera réduite à 5 nominés le 21 janvier 2027. La remise des Oscars aura elle lieu le 14 mars 2027.

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