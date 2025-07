Le Grand Canyon ferme sa rive nord pour le reste de la saison

Keystone-SDA

Le parc du Grand Canyon a décidé de fermer sa rive nord (North Rim) aux touristes pour le reste de la saison 2025, à cause d'un incendie qui a détruit plusieurs dizaines de bâtiments dans la zone.

(Keystone-ATS) « La rive nord restera fermée à tous les visiteurs jusqu’à la fin de la saison 2025 », qui court jusqu’au 15 octobre, a annoncé le parc naturel d’Arizona (ouest), dans un communiqué dimanche.

La rive sud (South Rim) du Grand Canyon, préférée par l’immense majorité des 4,5 millions de visiteurs, reste elle encore accessible.

Le parc, où une énorme colonne de fumée surplombe toujours l’immense gorge rougeoyante creusée par le fleuve Colorado, a évacué plus de 500 touristes et personnels jeudi et vendredi dernier, à cause de deux incendies qui brûlaient dans et aux abords de la rive nord.

Les feux ont été déclenchés par la foudre, et l’un d’eux, qui brûlait depuis le 4 juillet, a soudainement explosé au cours du week-end à cause de vents forts dans la région.

Il n’a fait aucune victime mais a détruit selon les autorités « entre 50 et 80 structures » sur la rive nord, dont le seul hôtel de la zone, un bâtiment des années 1930 avec une vue imprenable sur le canyon.

« Les habitants de l’Arizona méritent des réponses sur les raisons pour lesquelles cet incendie a pu ravager le parc national du Grand Canyon », a dénoncé dimanche sur X la gouverneure de l’Etat, Katie Hobbs.

La démocrate a appelé « à mener une enquête approfondie et indépendante sur la gestion de l’incendie » et s’est étonnée des choix des autorités fédérales.

Les pompiers n’ont initialement pas cherché à éteindre l’incendie mais l’ont traité comme « un feu contrôlé » (un incendie qu’on laisse brûler pour assainir la végétation d’une zone) « pendant la période la plus sèche et la plus chaude de l’été en Arizona », a-t-elle souligné.

La gestion des incendies devient cette année un sujet encore plus brûlant que d’habitude dans l’Ouest américain, car Donald Trump a mis en oeuvre d’importantes coupes budgétaires et des licenciements à l’Agence des forêts, à l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) et à la FEMA, l’agence fédérale de gestion des désastres.

Plus d’une centaine d’incendies brûlent actuellement dans tout l’Ouest américain, dont une cinquantaine sont considérés comme hors de contrôle, selon le National Interagency Fire Center.

En Utah, l’un d’entre eux a impressionné les autorités ce week-end en générant une gigantesque tornade de feu.