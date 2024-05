Le groupe NZZ acquiert 25% des parts de APG/SGA

Keystone-SDA

2 minutes

(Keystone-ATS) Le groupe de médias NZZ investit dans le spécialiste de la publicité en extérieur APG/SGA. La société zurichoise va acquérir une part de 25%.

Celle-ci est rachetée aux gros investisseurs que sont JCDecaux, le géant français de l’affichage publicitaire, et la société de participations genevoise Pargesa.

Les titres concernés seront vendus à un prix unitaire de 220 francs, bien davantage que le cours de clôture de mercredi, soit 199 francs. Après la transaction, JCDecaux détiendra encore 16,44% d’APG/SGA, tandis que Pargesa sera encore investi à hauteur de 13,86% du capital-actions, selon un communiqué publié jeudi.

Cette transaction n’apparait pas comme une surprise, APG/SGA ayant annoncé à fin février qu’un tel changement était dans l’air. JCDecaux et Pargesa avaient alors informé le groupe genevois de leur intention de se défaire d’une partie de leur titres. Le nom du nouvel investisseur restait un secret jusqu’ici.

Pour Daniel Hofer, président d’APG/SGA, l’acquisition d’une participation de 25% par NZZ constitue un “résultat convaincant” du processus de désengagement coordonné de JCDecaux et Pargesa. “Il est prévu que le conseil d’administration propose un représentant de NZZ pour l’élection au conseil d’administration lors de la prochaine assemblée générale annuelle”, précise-t-il.

“Avec cette transaction, NZZ participe à l’économie croissante des marchés publicitaires dans le domaine du out-of-home”, explique Isabelle Welton, présidente du groupe de médias NZZ, propriétaire du quotidien Neue Zürcher Zeitung et actionnaire de la coentreprise CH Media et de ses nombreux titres régionaux, radios et télévisions en Suisse alémanique.