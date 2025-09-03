La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le jeu vidéo «Call of Duty» va être adapté en film par Paramount

Keystone-SDA

Un film d'action basé sur la franchise de jeux vidéo guerriers "Call of Duty" va être produit par Paramount, a annoncé mardi le célèbre studio hollywoodien. 100 millions de personnes jouent chaque mois à ce jeu vidéo.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Racheté le mois dernier par Skydance, le studio derrière «Top Gun» et «Le Parrain» est désormais contrôlé par David Ellison. Fils du milliardaire Larry Ellison, fondateur du géant de la technologie Oracle, il s’est lancé dans un vaste redressement de l’entreprise.

Cela inclura la production d’un film «Call of Duty», basé sur l’univers de la série de jeux vidéo de tir à la première personne. «En tant que fan de longue date de Call of Duty, c’est vraiment un rêve qui devient réalité», a déclaré David Ellison dans un communiqué, en annonçant un accord avec le développeur des jeux, Activision-Blizzard.

Adapter l'»univers narratif extraordinaire» de «Call of Duty» sur grand écran «est à la fois un honneur et une responsabilité que nous ne prenons pas à la légère», a-t-il ajouté.

Plus de 30 titres

Depuis ses débuts en 2003, la franchise compte plus de 30 titres qui se sont vendus à plus de 500 millions d’exemplaires. Sorti en 2024, le dernier opus en date, «Call of Duty: Black Ops 6», se déroule dans les années 1990 et met en scène une équipe de sécurité chargée de cibler un sénateur et d’accéder à un site top secret à Washington.

L’accord avec Activision prévoit que Paramount «développera, produira et distribuera un long-métrage en prise de vues réelles, basé sur Call of Duty», selon le communiqué. Les éléments financiers de l’accord n’ont pas été dévoilés et aucun détail n’a été donné sur la future intrigue du film.

Le partenariat pourrait inclure d’autres films et séries télévisées basés sur le jeu vidéo, selon le magazine Variety, qui cite des sources anonymes.

Les studios hollywoodiens ont longtemps subi des déconvenues au box-office en produisant des films inspirés de jeux vidéo. Mais ces dernières années, le vent semble avoir tourné: «Super Mario Bros, le film» a rapporté plus de 1,3 milliard de dollars et «Minecraft, le film» a engrangé près d’un milliard.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
33 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
32 J'aime
63 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision