Le Kunsthaus de Zurich pose un “regard neuf” sur Ferdinand Hodler

2 minutes

(Keystone-ATS) Le Kunsthaus de Zurich présente une exposition consacrée à “l’artiste national” Ferdinand Holder (1853-1918) en proposant un “regard neuf” sur son oeuvre. Une soixantaine de tableaux du peintre dialoguent avec les travaux de 30 artistes d’aujourd’hui.

L’exposition “A propos de Hodler – Regards actuels sur une icône”, visible de vendredi jusqu’au 30 juin, rappelle “l’importance formelle, culturelle et politique du peintre dans toute sa diversité”. Elle “tente de poser un regard neuf sur cette oeuvre que l’on pense connaître”, a indiqué jeudi le Kunsthaus.

Autour de 1900, Hodler était considéré comme un des artistes les plus progressistes de son temps. A sa mort en 1918, il était “vénéré” comme le plus grand peintre suisse.

Il a “souffert de désaffection” après la Deuxième Guerre mondiale avant d’être à nouveau estimé et apprécié en Suisse dès les années 1980. Il s’est imposé auprès du grand public comme un symbole des valeurs traditionnelles, explique le musée zurichois.

Dialogue

L’exposition confronte l’oeuvre de Ferdinand Hodler à des thèmes actuels tels que le changement climatique, la gestion des ressources et la représentation des êtres humains. Ses peintures “dialoguent” avec les travaux de 30 artistes suisses et étrangers d’aujourd’hui comme David Hockney, Asim Abdulaziz, Laura Aguilar, Dani Gal ou encore Selma Selman. Certains de ces travaux ont été réalisés tout spécialement pour l’exposition.

Les oeuvres de Ferdinand Hodler exposées à Zurich proviennent essentiellement du Kunsthaus et du Musée d’art et d’histoire de Genève. Ces deux musées possèdent la plus grande collection publique de peintures de l’artiste suisse. On peut aussi y admirer des oeuvres venant d’autres collections publiques et privées de Suisse.