Le marché suisse des jouets est resté dynamique en 2024

Keystone-SDA

Le marché helvétique des jouets a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 1,2% à 521 millions de francs en 2024 par rapport à l'année précédente, selon une étude signée GfK Suisse parue mardi.

(Keystone-ATS) « Les moteurs de la croissance sont le secteur des sets de construction avec une hausse de 14,9%. Les animaux en peluche ont connu une grande popularité avec une augmentation de 8,6% », souligne l’Association suisse des jouets (ASJ) dans un communiqué.

Les poupées ont par contre accusé la plus forte baisse, avec 10,8% de moins. Les jouets munis de composants électroniques et les jouets pour enfants affichent respectivement un recul de 6,5% et 6,4%.

« Malgré le déferlement de marchandises à très bas prix provenant de plateformes chinoises, les familles en Suisse continuent d’investir dans des jouets de haute qualité (…) traditionnels, et qui répondent aux exigences de sécurité les plus élevées », souligne l’ASJ.

Enfin, la part des ventes en ligne a représenté 30% du total.