Des fromages japonais, canadiens ou australiens en compétition aux Mondiaux de raclette à Morgins

La raclette suscite des vocations partout autour du globe. Ce week-end, lors des Championnats du monde qui se tenaient à Morgins, en Valais, des fromages japonais, canadiens et même australiens étaient en compétition.

Aux Championnats du monde de la raclette de Morgins, racler, c’est un art. Le geste est rapide, précis. Sur les assiettes, un bout de patrimoine, un morceau de l’identité valaisanne en compétition… internationale.

Lors du concours, 150 fromages ont été sélectionnés, venant de douze pays différents. Cette année, la France, l’Angleterre, la République tchèque, mais aussi le Canada, l’Australie et le Japon étaient en lice.

William Oglethorpe, fromager anglais, a fait le voyage depuis Bristol. «À Londres, on mange de la raclette maintenant, ça marche bien», témoigne-t-il, concluant sur un «I Love raclette!» très britannique et souriant.

Misako Saïto, elle, est venue de la région d’Hokkaïdo, au Japon. «Nous avons une petite ferme artisanale qui élève environ 50 vaches, raconte la fromagère. La raclette est très appréciée des Japonais, même si ce n’est pas encore un plat très populaire.»

L’art de racler

Si le fromage à raclette se fabrique désormais à l’international, l’art de racler n’aurait pas encore passé les frontières valaisannes, taquine Eddy Baillifard, ambassadeur de l’AOP Raclette. «C’est pas toujours du top, mais ça se corrige.»

Surnommé parfois le pape de la raclette, Eddy Baillifard ne semblait par contre pas totalement conquis par un fromage à raclette… carré.

«C’est un plat qui peut se faire partout. Il faut juste avoir les bons éléments de base. La raclette symbolise la simplicité et le partage», note Isabelle Dubosson, présidente des Championnats du monde de la raclette.

Près de 50’000 raclettes auront été servies à Morgins le temps d’un week-end. Des fromages valaisans, fribourgeois, lucernois, mais aussi français ont été distingués lors de ces joutes. La prochaine édition, avec des fromages à raclette de tous les continents, aura lieu dans deux ans.

