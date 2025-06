Le grand nettoyage des eaux du lac de Sils

Ce plan d'eau enchanteur cachait toutes sortes de déchets. RTR

Environ 3600 kilos de déchets ont été remontés à la surface des eaux cristallines du lac de Sils, au cours d'une opération à laquelle ont participé des centaines de personnes.

Environ 200 plongeurs se sont engagés sous l’eau, et autant de personnes sur les bateaux et les berges: le lac de Sils a été le théâtre d’une grande opération de nettoyage, organisée par la société de pêche locale «Lej da Segl» à l’occasion de son 70e anniversaire.

Lampes, tourne-disques, caméras ou encore chaises: toutes sortes d’objets ont émergé des eaux cristallines. Une quantité de déchets qui a impressionné les équipes de plongée elles-mêmes, au total environ 3600 kilos de matériel.

Les petits objets ont été remontés à la surface à l’aide de paniers ou de sacs, tandis que les objets plus grands et plus lourds – un vélo par exemple – ont dû être émergés avec des sacs de flottaison, fournis par Abfalltaucher, une association qui organise des opérations de nettoyage similaires dans différents lacs.

>> Une petite partie des déchets repêchés:

«Avec une mobilisation aussi importante, il est normal que l’on récupère autant de matériaux. Mais je n’aurais jamais pensé que nous extrairions autant de déchets du lac de Sils», a déclaré l’un des participants.

Les personnes impliquées, toutes bénévoles, ont été logées et nourries, tandis que les dépenses d’environ 300’000 CHF ont été couvertes grâce à divers parrainages.

Une plongée exigeante

Le lac de Sils est situé à près de 1800 mètres d’altitude et est très froid. La température exige un équipement spécialisé pour éviter le risque d’hypothermie ou de dysfonctionnement de l’équipement.

L’altitude, avec la pression atmosphérique plus faible qui en résulte, constitue également un défi et augmente le risque de problèmes de décompression. La plongée était donc réservée à des plongeurs et plongeuses ayant une préparation spécifique, mais environ 200 personnes ont malgré tout plongé pour nettoyer le lac.

