Les stations de ski tessinoises menacées de disparition?

Il manque de neige dans les stations de ski tessinoises. Bild: Keystone/Francesca Agosta

Pour les stations de ski suisses, la saison en cours s’avère une fois de plus difficile. La neige manque. Les domaines du Tessin sont particulièrement touchés: cela faisait longtemps que le sud des Alpes n’avait pas connu un enneigement aussi faible.

Les stations de ski tessinoises, où des championnes comme Doris De Agostini ou Lara Gut-Behrami ont autrefois appris à skier, luttent désormais pour leur survie. Certains domaines du Tessin ont déjà demandé le chômage partiel pour leur personnel.

Le manque de neige touche notamment Carì, dans la Léventine. Cette station, située entre 1650 et 2300 mètres d’altitude, était encore verte il y a peu. Et cela en plein mois de janvier.

Il y a très peu de neige dans le domaine skiable de Carì, même au début de la saison 2022. Keystone/Massimo Piccoli

Les responsables indiquent examiner la possibilité de demander le chômage partiel pour les employés. Plus haut dans la vallée, à Airolo, la situation n’est guère meilleure. La station se situe à peu près à la même altitude que Carì.

À Airolo aussi, les précipitations ont été insuffisantes pour assurer un manteau neigeux adéquat. Seule une partie des pistes est donc préparée et ouverte. La station d’Airolo a déjà déposé une demande de chômage partiel auprès du canton pour ses 40 employés.

Dans les deux autres stations tessinoises, dans la vallée de Blenio et à Bosco/Gurin, la saison a elle aussi mal démarré pendant les fêtes de Noël.

Ce que confirme, au micro de la RSI, Giovanni Frapolli, propriétaire des installations de sports d’hiver de Bosco/Gurin. «Nous avons accueilli en moyenne quelque 250 visiteurs pendant les fêtes de Noël et une fois 320. C’est très peu, mais c’est la réalité dans laquelle nous nous trouvons avec ce climat si étrange», explique-t-il.

Le «climat étrange» frappe plus durement les stations du sud

Et ce «climat étrange» se fait nettement plus sentir dans les stations de ski du sud de Alpes que dans celles situées au nord du Gothard. Les jours des domaines tessinois sont-ils dès lors comptés? Ils ne sont toutefois pas prêts à baisser les bras.

Dans la vallée de Blenio, de nouveaux systèmes d’enneigement ont été installés récemment, et à Bosco/Gurin, une installation solaire ainsi qu’un lac de retenue sont également prévus afin de produire davantage de neige artificielle, à moindre coût. L’objectif est d’avancer le début de la saison – comme dans la vallée de Blenio.

Pour lutter contre ce «climat étrange», les stations de ski de la vallée de Blenio dépendent des canons à neige. Keystone/Francesca Agosta (Archivbild)

Denis Vanbianchi, directeur du domaine skiable du lieu, se dit relativement satisfait malgré le mauvais début de saison, comme il l’a expliqué à Tele Ticino. Il a certes fallu produire de la neige coûteuse grâce aux canons, mais cela a permis d’offrir quelque chose aux visiteurs. «Et cela nous réjouit beaucoup.»

Les stations bénéficient également du soutien du canton. Le fait est que la plupart des domaines skiables tessinois ne pourraient pas survivre sans subventions. C’est pourquoi le parlement cantonal a récemment approuvé un nouveau crédit de près de six millions de francs pour les quatre prochains hivers.

