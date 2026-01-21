Notre regard sur le monde
Bienvenue dans cette première édition de notre lettre d’information géopolitique.
Chère lectrice, cher lecteur,
L’incertitude politique règne, les guerres et les conflits se multiplient, la coopération internationale est en crise et, par-dessus tout, le changement climatique plane de manière menaçante – bref: le monde devient plus incertain.
Vous avez pu le lire partout ces dernières semaines et ces derniers mois. Et bon nombre d’éléments peuvent être étayés: le nombre de conflits a atteint un niveau record, l’économie mondiale est sous tension et des institutions internationales comme l’ONU sont de plus en plus paralysées.
Mais la perception du monde ne repose pas uniquement sur des faits; elle se nourrit aussi de certitudes supposées, liées à la perspective individuelle. Prenons l’exemple de la Suisse: mes collègues et moi-même à Swissinfo constatons chaque jour à quel point notre lectorat – réparti dans le monde entier – porte des regards différents sur le cours des événements. Et à quel point la position de la Suisse est interprétée de manière diverse.
Ce bulletin d’information, en complément de nos articles de fond – que nous mettons en lien ci-dessous –, propose un regard sur les derniers développements de la diplomatie suisse ainsi que sur la Genève internationale. Toutes les deux semaines, vous recevrez une analyse et nos contributions les plus récentes.
Car une chose est sûre: des explications sont nécessaires. La neutralité suisse, par exemple, est de moins en moins comprise par certains, tandis que d’autres la considèrent comme appartenant au passé. Depuis Genève, nous pouvons décrire en détail comment la région tout entière est affectée par l’affaiblissement de l’ONU.
Nous souhaitons ici aller au-delà des gros titres. Et vous permettre de mieux comprendre où se situe la Suisse et quel rôle elle joue sur la scène internationale.
Avez-vous des questions ou des suggestions? Je serais ravi d’apprendre ce que vous aimeriez lire dans cette lettre d’information. Écrivez-moi ici: giannis.mavris@swissinfo.ch
Meilleures salutations,
Giannis Mavris
P.-S.: Si vous trouvez ce bulletin utile, n’hésitez pas à le transmettre à d’autres personnes susceptibles d’y être intéressées – vous pouvez vous y abonner ici.
Les plus appréciés
Les plus discutés
