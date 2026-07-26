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Le Mont Olympe au patrimoine mondial de l’Unesco

Keystone-SDA

La Grèce s'est félicitée dimanche de l'inscription du mont Olympe sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Plus haute montagne du pays, cette réserve naturelle protégée est considérée, dans la mythologie grecque, comme le domicile des dieux de l'Antiquité.

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2 minutes

(Keystone-ATS) «À partir d’aujourd’hui (dimanche) le mythique Olympe devient une montagne de toute l’humanité», s’est félicité le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis sur son compte Facebook.

Il a souligné que «l’inscription du site sur la liste du patrimoine mondial était un succès national important».

Dimanche, lors des travaux de la 48e session du Comité du patrimoine mondial de l’Unesco – qui se tient du 19 au 29 juillet à Busan en Corée du Sud – la réserve du mont Olympe dont le sommet est situé à une altitude de 2914 mètres au-dessus de la mer, a été inscrite à l’unanimité sur la liste des sites naturels et culturels du patrimoine mondial.

Une des biodiversité les plus riches d’Europe

Le mont Olympe est l’une des zones de biodiversité les plus riches d’Europe, abritant plus de 2000 plantes, dont des dizaines d’espèces que l’on ne trouve nulle part ailleurs, ainsi qu’une faune rare, selon des experts.

De nombreux touristes se rendent «dans ce centre de la mythologie grecque où Homère évoqua les douze dieux grecs et leurs palais sur le mont Olympe», souligne Unesco.

Outre le mont Olympe, les Forteresses royales du Languedoc et les plages du débarquement en Normandie en France, ainsi que les savanes de Boma-Badingilo au Soudan, ont été inscrites dimanche au patrimoine mondial de l’Unesco.

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