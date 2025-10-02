La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le nouvel uniforme «Mezza-Gala» de la Garde suisse présenté à Rome

Keystone-SDA

Un nouvel uniforme de la Garde suisse a été présenté jeudi au Vatican. L'uniforme dit "Mezza-Gala" est notamment porté lors des visites à l'ambassade et est fabriqué à Rothenthurm dans le canton de Schwytz.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La tunique s’inspire de l’uniforme «Mezza-Gala» original de la Garde suisse de la fin du XIXe siècle, a expliqué jeudi à Rome devant les médias le commandant du corps, Christoph Graf. Il sera porté lors des visites aux ambassades, des conférences de presse ou des dîners officiels, et ce exclusivement par les officiers d’état-major et les sergents-majors.

Comme l’uniforme original, il est noir avec des boutons dorés, qui sont légèrement plus grands dans la version actualisée. En revanche, la nouvelle version ne comporte pas d’épaulettes dorées et le casque a été remplacé par un chapeau de style allemand, a détaillé le caporal et porte-parole du corps, Eliah Cinotti.

Le nouvel uniforme, dont il n’existe que neuf exemplaires, est principalement fabriqué en laine.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Benjamin von Wyl

Avez-vous confiance dans la capacité de votre pays à résister aux ennemis de la démocratie?

Les démocraties sont mises à rude épreuve; victimes d’attaques issues de l’intérieur comme de l’extérieur. Comment jugez-vous la situation dans votre pays?

Participez à la discussion
5 J'aime
44 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
38 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision