Le pape et Charles III prient ensemble, une première historique

Keystone-SDA

Le roi Charles III est devenu jeudi le premier monarque britannique à prier publiquement avec un pape depuis le schisme anglican au XVIe siècle, lors d'une célébration présidée par Léon XIV dans la chapelle Sixtine, selon des images retransmises par le Vatican.

(Keystone-ATS) En tant que monarque, Charles III – en visite d’Etat avec son épouse Camilla – est le gouverneur suprême de l’Église d’Angleterre, née en 1534 lors de la rupture du roi Henri VIII avec l’Église catholique romaine.