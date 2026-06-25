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Le PLR Vaud recommande le oui sur l’initiative populaire dite 12%

Keystone-SDA

Le PLR Vaud s'est prononcé mercredi soir en faveur de l'initiative populaire dite 12%, soumise en votation le 27 septembre prochain. Réunis en congrès à Begnins, sur la Côte, les délégués libéraux-radicaux ont recommandé de voter oui par 137 voix pour, 20 voix contre et huit abstentions.

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2 minutes

(Keystone-ATS) «Dans le canton le plus lourdement taxé de Suisse, cette initiative cantonale est une chance unique pour les Vaudoises et les Vaudois de remettre les pendules à l’heure en s’accordant un répit fiscal indispensable», a indiqué le parti dans un communiqué diffusé en soirée.

Plus du double de paraphes

Lancé par la Chambre vaudoise immobilière (CVI), la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) et la Fédération patronale vaudoise (FPV), le texte avait été déposé en 2023 avec 28’000 signatures (sur 12’000 nécessaires). Il exige un rabais de 12% de la facture finale de l’impôt cantonal sur le revenu et sur la fortune.

Début 2025, le comité avait décidé de maintenir son initiative, malgré le contre-projet indirect proposé par le gouvernement et retravaillé par les députés au Grand Conseil en décembre 2024. A l’instar du Conseil d’Etat, le législatif avait refusé cette initiative, ouvrant la voie à un scrutin populaire. Seule l’UDC et quelques élus PLR avaient soutenu l’initiative en plénum. Tous les autres partis s’étaient exprimés contre.

Lors de l’examen et des débats sur le budget 2025, les députés ont finalement opté pour une baisse cumulée de 7% de l’impôt cantonal sur le revenu d’ici à 2027. A savoir plus que le contre-projet indirect du Conseil d’Etat (5%), mais moins que l’initiative des milieux patronaux (12%). Le dernier mot reviendra à la population, qui devra trancher entre le projet validé par le Grand Conseil et l’initiative dite des 12%.

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