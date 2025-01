Le plus grand iceberg menace l’île de Géorgie du Sud

Keystone-SDA

Traqué par les satellites, le plus grand iceberg au monde, long de 80 kilomètres, dérive actuellement depuis l'Antarctique vers une île britannique reculée. Dans le pire des cas, il pourrait s'y échouer et bloquer les manchots et otaries qui s'y reproduisent.

3 minutes

(Keystone-ATS) Cet immense plateau de glace, 30 fois plus vaste que Paris, s’éloigne depuis des années de l’Antarctique. Il se dirige désormais vers l’île de Géorgie du Sud, un site important pour la reproduction de la faune sauvage.

L’iceberg, contrairement à des cas précédents identiques, ne semble pas se fragmenter en de plus petits morceaux en dérivant, a expliqué vendredi Andrew Meijers, océanographe au British Antarctic Survey. Selon l’expert, il est difficile de prévoir avec exactitude sa trajectoire, mais les courants dominants laissent penser que ce colosse atteindra les abords du plateau continental autour de la Géorgie du Sud d’ici deux à quatre semaines.

La suite reste incertaine. L’iceberg pourrait éviter le plateau continental et être emporté vers les eaux profondes de l’océan Atlantique Sud, au-delà de la Géorgie du Sud, un territoire britannique situé à environ 1400 km à l’est des îles Falkland.

Un mur comme « Game of Thrones »

Mais il pourrait aussi heurter le fond incliné, rester bloqué pendant des mois, voire se briser en plusieurs morceaux et créer des obstacles pour les otaries et manchots. « Ce serait assez dramatique, mais pas sans précédent », dit l’expert. « Des icebergs se sont déjà échoués à cet endroit par le passé, causant une mortalité importante parmi les poussins de manchots et les jeunes otaries ».

Mais pour un expert chilien, Raul Cordero de l’université de Santiago, « les chances de collision ne sont pas très élevées », de l’ordre de « moins de 50% », l’île ayant tendance à dévier l’eau et les courants océaniques qui, à leur tour, pourraient dévier l’iceberg.

« Des morceaux » pourraient, peut-être, heurter l’île, « mais l’iceberg dans son ensemble, ce serait étonnant », juge ce membre du programme de recherche antarctique chilien.

S’étendant sur environ 3500 kilomètres carrés, l’iceberg baptisé A23a est le plus vieux au monde. Il s’est détaché de la plateforme glaciaire de l’Antarctique en 1986. Il est ensuite resté coincé sur le plancher marin pendant plus de 30 ans avant de se libérer en 2020, entamant alors sa lente dérive vers le nord. En 2024, il est resté plusieurs mois au même endroit à tourner sur lui-même.

Selon Andrew Meijers, c’est « une immense falaise blanche, haute de 40 à 50 mètres, qui s’étend à perte de vue ». « C’est comme un gigantesque mur blanc qui rappelle ‘Game of Thrones' », a-t-il ajouté.