Le Prix BD Zoom 2024 attribué à Maou pour “Fleur de prunier”

(Keystone-ATS) Maou a remporté le Prix BD Zoom 2024 de Genève pour son album “Fleur de prunier”, paru aux éditions Antipodes. L’autrice y raconte le parcours de son adoption dans les années 1990 en Chine en donnant un éclairage sur la politique de l’enfant unique.

Près d’un millier de jeunes répartis dans 69 classes ont participé à la désignation de l’album lauréat, indique vendredi le Département de l’instruction publique (DIP). Ce prix doté de 10’000 francs vise à mettre en valeur la richesse de la bande dessinée romande. Il permet aussi de stimuler le goût de la lecture auprès des élèves du secondaire II qui constituent le jury.

Les trois ouvrages finalistes étaient “Embrasse-moi” de Lidia Mathez, “Eye Contact” de Simon Beuret et “Fleur de prunier”. Dans cet album qui a remporté le prix, Maou, qui représente les humains sous forme animale, raconte sur un ton léger et drôle son histoire et celle de ses parents. Elle réussit à projeter son lectorat quarante ans en arrière.

Née en Chine et adoptée en France, Maou, de son vrai nom Meili Gernet, est venue en 2009 à Lausanne pour y étudier à l’ECAL. Elle y est ensuite restée. Elle a déjà publié plusieurs albums, dont “HEJ!” en 2016, qui s’inspire de son expérience personnelle pour raconter les déboires d’une caissière d’Ikea.

Le concours BD Zoom est organisé par le DIP et la Fondation BNP Paribas Suisse. Le trophée 2024 a été remis vendredi à la gagnante à l’issue d’une table ronde avec les trois finalistes et des échanges avec les élèves.