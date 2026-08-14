Le projet de relocalisation de Brienz (GR) vers Vazerol suspendu

Keystone-SDA

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Le projet de reloger les habitants du village de Brienz (GR), menacé par un éboulement, vers le hameau voisin de Vazerol a été suspendu. Tous les titulaires de droits sur des terrains à bâtir ne souhaitent pas céder leurs droits, a annoncé vendredi la commune d'Albula.

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(Keystone-ATS) A la place, la population se prononcera le 25 août sur les zones de relogement prévues à Alvaneu et à Tiefencastel. Ces deux sites devraient voir le jour.

La commune avait demandé aux propriétaires fonciers de Vazerol de vendre leurs terrains. Or, certains n’étaient pas disposés à le faire, a expliqué la commune.

Celle-ci a reçu 42 demandes de relogement émanant de propriétaires de résidences principales et secondaires de Brienz (GR). En juillet, l’assemblée communale a approuvé un crédit de 82,5 millions de francs pour le relogement.

Ce projet a été lancé à cause du risque d’éboulement. En raison de ce danger, les habitants ont dû quitter leurs maisons à plusieurs reprises durant plusieurs mois par le passé. Ils ont depuis pu y retourner.