Le sleep-in de Neuchâtel va rouvrir avec le soutien du canton

Keystone-SDA

Au vu de sa fréquentation importante, le sleep-in temporaire de Neuchâtel, ouvert par la Ville entre le 21 février et le 30 juin, va rouvrir à la rentrée. Ce dispositif d'hébergement d'urgence sera cofinancé désormais par le canton.

(Keystone-ATS) Depuis son ouverture, « le sleep-in mis en place par la Ville de Neuchâtel, dans l’abri PC de la Rosière, a accueilli plus de 230 personnes pour plus de 1350 nuitées. Avec dix lits disponibles, ce chiffre représente un taux d’occupation de 104% (les six lits de réserve ayant été régulièrement occupés) », ont indiqué vendredi la Ville et le canton de Neuchâtel.

Fermé depuis lundi, la structure d’accueil rouvrira ses portes dès la rentrée pour une durée prolongée jusqu’à fin 2026. « La fréquentation du lieu a été en augmentation constante depuis son ouverture, ce qui montre que le besoin d’un lit pour une nuit n’est pas lié uniquement à la période hivernale », peut-on lire dans le communiqué.

Les bénéficiaires de ce type d’hébergement sont variés, qu’ils soient des migrants, des étrangers établis depuis longtemps dans le canton ou des personnes de nationalité suisse. Le sleep-in, qui a accueilli des personnes en situation de crise aiguë (familiale, perte de logement, exclusion d’une institution), a permis d’activer le réseau socio-sanitaire afin de trouver une aide plus durable.