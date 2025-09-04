La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le taux de chômage progresse au mois d’août en Suisse

Keystone-SDA

Le marché helvétique de l'emploi s'est quelque peu dégradé le mois dernier en Suisse. Le nombre de chômeurs a progressé de près de 3000 personnes (+2,3%) en glissement mensuel pour atteindre 132'105. Le taux de chômage a augmenté à 2,8%.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Corrigé des variations saisonnières, ce taux est demeuré inchangé à 2,9%, indique jeudi le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) dans son relevé périodique de la situation.

La progression du chômage touche tout particulièrement les jeunes de 15 à 24 ans, avec une augmentation de 2186 personnes ou 19% pour un nouveau total de 13’682. Le taux de chômage pour cette classe d’âge a bondi d’une cinquantaine de pb et s’établit désormais à 3,2%.

L’évolution pour les séniors de 50 à 64 ans s’est limitée à 208 personnes ou +0,6%, pour atteindre 35’848. Le taux de chômage a enflé d’une dizaine de pb à 2,5%.

A l’inverse du nombre de chômeurs, celui des demandeurs d’emploi a fondu de 351 personnes et s’établissait en août à 209’090 personnes. Corrigé des variations saisonnières cependant, on assiste à une recrudescence de 325 personnes.

Les économistes fédéraux indiquent en outre que le mois de juin, dernière période pour laquelle ils disposent de données exploitables, a vu 2519 épuiser leurs droits aux indemnités de chômage, 532 personnes de moins qu’en mai.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
65 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision