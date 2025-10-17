Les candidats pour la mairie de New York ont sorti les poings

Keystone-SDA

Le débat télévisé entre les trois principaux candidats à la mairie de New York a tourné mercredi en un âpre duel entre le vétéran démocrate Andrew Cuomo et son jeune adversaire Zohran Mamdani, favori des sondages. Le républicain Andrew Sliwa est apparu isolé.

Les deux autres opposants lui ont à peine adressé la parole, se réservant l'essentiel des attaques. «Vous m'avez marginalisé», s'est-il même plaint.

Andrew Cuomo, 67 ans, ex-gouverneur de l’Etat de New York qui concourt en tant qu’indépendant, a multiplié les coups contre le vainqueur-surprise de la primaire démocrate, jeune élu local de 33 ans, dont il a brocardé l'»inexpérience», l’accusant de n’avoir «jamais eu de vrai travail», ayant commencé dans la vie «par des stages auprès de sa mère», célèbre cinéaste.

Exhumant des déclarations passées de Zohran Mamdani, il l’a accusé de vouloir «supprimer les fonds» de la police de New York, qu’il avait jugée alors «corrompue et raciste».

«Andrew Cuomo est un homme du passé. Il fait donc référence à des tweets du passé […] Je me suis excusé et ce n’est n’est plus ce que je dis aujourd’hui», a répliqué l’élu de l’Etat de New York.

Beaucoup «de testostérone»

Il a en retour renvoyé andrew Cuomo aux accusations d’agressions sexuelles qui l’avaient obligé à quitter son poste de gouverneur (même s’il n’a pas jamais été inculpé pour cela) et à son bilan contesté pendant la pandémie de Covid-19, l’accusant d’avoir «envoyé des personnes âgées à leur mort dans des maisons de retraite».

Les deux hommes se sont également affrontés sur la question d’Israël, Andrew Cuomo reprochant à Zohran Mamdani, musulman revendiqué et militant pro-palestinien de longue date, d’avoir tardé à condamner les massacres du Hamas et de complaisance envers l’antisémitisme. Ces accusations ont été vivement rejetées par l’intéressé, qui a critiqué en retour son adversaire pour n’avoir «pas mis les pieds dans une mosquée» en 10 ans.

«Il y a un haut niveau de testostérone dans cette pièce», a lancé Curtis Sliwa.

Le nom de Donald Trump est revenu à plusieurs reprises entre les candidats. Le président américain s’est à plusieurs reprises impliqué dans la campagne, menaçant de couper les fonds fédéraux à la ville en cas de victoire de Zohran Mamdani, qu’il qualifie de «petit communiste» susceptible de «jeter l’argent par la fenêtre».

En cas de victoire de Zohran Mamdani, «Trump prendrait le contrôle de New York», a lancé Andrew Cuomo. Son concurrent a préféré insister sur le fait qu’en cas de victoire, il «ferait comprendre au président qu'[il] est prêt non seulement à lui parler, mais aussi à travailler avec lui, si cela signifie réduire le coût de la vie à New York».

Andrew Cuomo a un fort écart à combler pour l’emporter le 4 novembre: son concurrent est à 46% d’intention de vote dans un récent sondage, contre 33% pour lui et 15% pour Curtis Sliwa. Un second débat télévisé se tiendra le 22 octobre.