Les contours du futur Centre des sciences révélés au public

Keystone-SDA

Le projet lauréat du futur Centre des sciences physiques et mathématiques de l'Université de Genève (UNIGE) a été révélé jeudi. Ce nouveau bâtiment, qui sera érigé sur le quai Ernest-Ansermet au bord de l'Arve, devrait voir le jour à l'horizon 2033. Le Grand Conseil devra se prononcer sur une demande de crédit.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le jury du concours d’architecture a retenu le groupement piloté par Burckhardt Architecture SA pour son projet « Le théorème de Marguerite ». Avec une entrée principale du côté du quai, ce projet comprend un axe central nommé « Parc des sciences », qui relie l’Arve à la ville. Une tour hébergera les unités de recherche alors que le sous-sol sera destiné aux laboratoires techniques.

Le corps du bâtiment situé côté boulevard d’Yvoy sera dédié à l’enseignement. Il regroupera des auditoires, des salles de séminaires et des espaces pour les travaux pratiques. Le Centre sera construit à la place de bâtiments provisoires, qui se situent entre l’actuel institut de physique et les locaux de Sciences III et de Sciences II.

Ce projet a fait l’objet d’un processus participatif, notamment sous la forme d’ateliers. Le coût de réalisation du bâtiment n’est pas encore déterminé à ce stade, indiquent dans un communiqué conjoint l’UNIGE et le canton. Mais une première estimation évoquait 280 millions de francs, dont une partie serait cofinancée par une fondation genevoise et la Confédération.

Des sites dispersés

Un projet de loi sera présenté par le Conseil d’Etat, puis examiné par le Grand Conseil. Le parlement a déjà voté à une large majorité en mars 2023 un crédit d’études de 17,6 millions de francs pour la construction de ce Centre. Ce futur pôle est considéré comme indispensable pour la renommée scientifique de l’UNIGE.

Actuellement, les activités de recherche et d’enseignement sont éparpillées sur plusieurs sites. De nombreux locaux ne correspondent plus aux exigences et aux besoins actuels de l’enseignement et de la recherche. Les projets lauréats pour ce nouveau Centre sont exposés jusqu’au vendredi 30 mai à Uni Mail.