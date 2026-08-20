Les exportations repartent de l’avant en juillet

Keystone-SDA

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Le commerce extérieur de la Suisse a rebondi en juillet, affichant de solides exportations après un repli le mois précédent.

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(Keystone-ATS) La progression a été une fois de plus portée par le secteur des produits chimiques et pharmaceutiques, ainsi qu’une reprise des ventes vers l’Union européenne.

Pendant le mois sous revue, les exportations ont bondi de 13,8% en valeur nominale (non ajusté de l’inflation) et comparé au mois précédent à 27,79 milliards de francs, tandis que les importations ont reculé de 4,5% à 19,65 milliards, a chiffré jeudi l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

Le commerce extérieur helvétique a ainsi bouclé la période sur un excédent commercial doublé par rapport au mois de juin à 8,14 milliards.

Locomotive des exportations, le domaine de la chimie-pharmacie a une fois de plus soutenu les ventes à l’international, avec une progression de 25,7%, après un repli de 7,4% en juin.

La branche des machines, de l’électronique et des appareils a par contre reculé de 0,5%. L’horlogerie a crû de 5,8%, tandis que la bijouterie-joaillerie a baissé de 12,5% comparé au mois précédent.

L’Union européenne, principal client des entreprises suisses, a affiché un important rebond de 25,5% des exportations, après une chute de 11,2% en juin. En Asie, les ventes vers la Chine ont également fortement accéléré (+27,1%), suivie par le Japon (+4,4%) et la Corée du Sud (+8,9%).

Les exportations ont par contre décru vers les Etats-Unis (-1,8%), mais ont bondi vers le Brésil (+20%).