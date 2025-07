Les exportations suisses reculent entre avril et juin

Keystone-SDA

Le commerce extérieur de la Suisse a reculé au deuxième trimestre, tant au niveau des exportations que des importations, après le record du trimestre précédent. Le secteur des produits chimiques et pharmaceutiques a été la principale cause de ce repli.

(Keystone-ATS) Entre avril et juin, la balance commerciale a bouclé sur un excédent de 13,4 milliards de francs, selon les chiffres dévoilés jeudi par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

Les exportations désaisonnalisées se sont contractées de 5,3% (réel -1,4%) par rapport au premier trimestre à 70,1 milliards, pendant que les importations ont reculé de 7,1% (réel -4,5%) à 56,7 milliards de francs.

Au 2e trimestre, c’est à nouveau le secteur des produits chimiques et pharmaceutiques qui a principalement contribué au recul des exportations. Après deux semestres de forte croissance, les exportations dans cette branche ont en effet reculé de 9,6%, dont plus d’un tiers est venu de la baisse des livraisons de médicaments.

La bijouterie et joaillerie ainsi que le secteur textiles, habillement et chaussures ont quant à eux également souffert. A l’inverse, l’horlogerie (+2,6%) ainsi que le secteur machines et électronique (+1,4%) ont vu leur chiffre d’affaires progresser en 2025 pour la deuxième fois consécutive, alors que les trimestres précédents étaient caractérisés par une tendance à la baisse.

Poids de la chimie-pharmacie

Concernant les importations, les produits chimiques et pharmaceutiques ont, de loin, le plus pesé sur ce résultat, avec une chute de 14,2%. Les arrivages de produits énergétiques ont également enregistré une contraction marquée (-15,1%, en raison des prix), à l’image, dans une moindre mesure toutefois, des entrées de métaux et d’instruments de précision. Le recul cumulé de ces trois secteurs s’est chiffré à 676 millions de francs.

Sur le seul mois de juin, les exportations désaisonnalisées ont progressé de 8,6% (réel +6,1%) pour atteindre près de 23 milliards de francs. Les exportations de produits chimiques et pharmaceutiques ont été les principales raisons de cette croissance.

Les importations ont pour leur part légèrement reculé de 1,5% (réel +0,7%) pour s’établir à 18,7 milliards. La balance commerciale a bouclé en juin avec un excédent de 4,3 milliards de francs