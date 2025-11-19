Les Fribourgeois sont satisfaits de l’offre culturelle du canton

Keystone-SDA

Les Fribourgeois sont globalement satisfaits de l'offre culturelle proposée dans leur canton. C'est ce qui ressort de deux études qui avaient pour but de saisir la réalité de la culture dans le canton et d'analyser les pratiques culturelles de la population.

2 minutes

(Keystone-ATS) Après une première étude parue en juin dernier portant sur l’offre culturelle, le Service fribourgeois de la culture a mandaté la Haute école de gestion Arc pour mener une enquête visant notamment à comprendre quelles sont les pratiques culturelles des Fribourgeois, quels facteurs les favorisent ou les freinent et quel est le taux de satisfaction de la population, indique mercredi le canton dans un communiqué.

Il en ressort que 90% des répondants ont effectué au moins une sortie culturelle dans les douze mois précédant l’enquête. De plus, 79% des sondés déclarent pratiquer une activité artistique, en particulier de la danse, du chant ou du théâtre.

Les sorties culturelles ont un effet très positif sur la vie des Fribourgeois, lit-on plus loin. Plus de la moitié des répondants indiquent que cela leur permet de se divertir, leur procure des émotions, augmente leur culture générale et accroît leur bien-être. Plus de 60% des sondés estiment que l’offre culturelle améliore l’endroit où ils vivent. L’impact de la culture s’avère donc essentiel dans le canton, tant d’un point de vue individuel que collectif, est-il souligné.

Il reste des obstacles

L’étude s’est aussi intéressée aux personnes qui profitent peu ou pas de l’offre culturelle. Des obstacles structurels (temps, argent, distance), symboliques (légitimité, désintérêt) et personnels (âge, cycle de vie, langue, santé) ressortent comme les raisons principales de ce désintérêt.

Le sondage a été envoyé à un échantillon représentatif de 4000 Fribourgeoises et Fribourgeois de 15 ans et plus. Près de 1400 personnes y ont répondu. Inédite sur plusieurs points, l’étude scientifique qui en résulte permettra d’élaborer une stratégie concertée, entre les différents acteurs et les collectivités publiques, de développement de la culture cantonale.