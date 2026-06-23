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Les protections consulaires ont augmenté de 14% en 2025

Keystone-SDA

De plus en plus de Suisses se trouvant à l'étranger font appel à une protection consulaire. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) compte 1238 cas en 2025, soit 14% de plus qu'en 2024. Les voyages en hausse sont l'une des explications.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) La Confédération comptabilise environ 12 millions de séjours de plus d’un jour en 2025. Les vacances plus aventureuses sont aussi en hausse, selon la Direction consulaire du DFAE.

La plupart des cas concerne des décès, a indiqué Yvonne Rohner, cheffe de la protection et de l’aide d’urgence au sein de la Direction consulaire (DC), mardi devant la presse. On en compte 305 pour 2025. Viennent ensuite les maladies (260) et les détentions (228).

Plus d’urgences psychiatriques

La DC a observé un nombre plus important d’urgences psychiatriques l’année dernière. Davantage de retraités ont également été victimes d’une maladie lors d’un voyage.

La Thaïlande est le pays où le plus grand nombre de protections consulaires a été octroyé avec 159 cas. L’Espagne en compte 78 et la France 73.

Appel à la préparation

La DC a déjà géré de nombreuses demandes cette année après le début du conflit au Moyen-Orient en mars ayant bloqué l’espace aérien. Plusieurs milliers de Suisses s’étaient retrouvés coincés. Des vols spéciaux avaient été organisés.

«On constate que la situation globale est devenue plus compliquée», a déclaré Marianne Jenni, directrice de la DC, citant l’instabilité géopolitique et les catastrophes naturelles en hausse.

Le DFAE est là pour aider les Suisses dans les situations d’urgence. Mais une bonne préparation est indispensable, a-t-elle rappelé. La DC appelle les voyageurs à utiliser l’application Travel Admin et à y enregistrer ses voyages. Actuellement, 150’000 personnes sont inscrites.

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