Les salaires ont augmenté en 2024

Keystone-SDA

Les salaires ont augmenté en Suisse l'an dernier. Et même si l'inflation a encore une fois quelque peu atténué la hausse, le pouvoir d'achat des salaires s'est lui aussi amélioré.

2 minutes

(Keystone-ATS) En 2024, les salaires nominaux ont progressé en moyenne de 1,8%, en comparaison annuelle, indique mardi l’Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué.

La hausse est supérieure à celle des deux années précédentes, où ils avaient crû respectivement de 1,7% en 2023 et de 0,9% en 2022. Et, après trois années consécutives en repli, les salaires réels, soit ajustés de l’inflation, ont eux aussi progressé de 0,7% sur un an.

Porté par les hausses de loyers et les prix de l’électricité, le renchérissement a ralenti, s’inscrivant à 1,1%, contre 2,1% en 2023 et 2,8% en 2022.

L’évolution des salaires montre toutefois de grandes disparités selon les branches.

Dans le secteur secondaire, les hausses (en termes nominaux) s’étendent de +0,8% dans la construction et la fabrication de produits métalliques, à +4,9% dans les industries du caoutchouc, du plastique et des produits minéraux non métalliques. En moyenne, les salaires nominaux ont augmenté de 1,5%.

La progression est plus forte dans le secteur tertiaire, de 1,9% en moyenne. Les augmentations les plus soutenues ont été observées dans les domaines de la santé, de l’hébergement médico-social et de l’action sociale (+3,0%), des activités de poste et de courrier (+3,0%), des assurances (+2,5%) et de l’administration publique (+2,5%).

A l’inverse, les salaires nominaux sont restés stables dans la branche édition, diffusion, télécommunications et activités informatiques (+0,4%) et ont même un peu reculé dans le secteur des activités de services administratifs et de soutien (-0,4%).

Sur l’ensemble des branches, les salaires des femmes ont progressé en moyenne de 2,6%, en termes nominaux, tandis que ceux des hommes ont augmenté de 1,2%.