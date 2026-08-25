La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Les Vert-e-s exigent une session extraordinaire sur le climat

Keystone-SDA

Après un été marqué par la canicule et la sécheresse, les Vert-e-s réclament mardi des mesures climatiques ambitieuses et une session parlementaire extraordinaire. Le parti critique l'inaction du Conseil fédéral.

Ce contenu a été publié sur
3 minutes

(Keystone-ATS) Face aux épisodes de canicule prolongés et au nombre record de nuits tropicales en Suisse cet été, les Vert-e-s estiment en effet que le gouvernement n’a pas pris la mesure de la situation. Ils dénoncent un «démantèlement» de la politique climatique qui «mène dans le mur». Les conséquences de la chaleur et du manque d’eau ont mis en danger les personnes vulnérables et provoqué d’importantes pertes de récoltes pour l’agriculture.

Le parti écologiste formule plusieurs exigences pour renforcer la politique climatique de la Suisse. «Nous exigeons, d’une part, la création d’un Secrétariat d’Etat à la protection du climat et, d’autre part, de placer le climat en priorité, en assurant la cohérence de chaque décision avec la sortie des énergies fossiles, avec un plan clair, crédible et bien plus rapide», a déclaré la présidente Lisa Mazzone mardi devant les médias.

Sortir des énergies fossiles

Les Vert-e-s réitèrent également leurs demandes pour un plan de gestion de l’eau, la végétalisation des villes et une meilleure protection des personnes vulnérables face à la chaleur. Ils insistent sur la nécessité d’une sortie rapide des énergies fossiles.

«Il ne suffit pas de décider d’adaptations à court terme, mais de protéger durablement le climat. Ce qui passe par une sortie programmée et rapide des énergies fossiles, tant dans les transports que pour les chauffages», a souligné la conseillère nationale Marionna Schlatter (ZH).

Le Parlement doit aussi renforcer de toute urgence le programme Bâtiments. Son financement pourrait être assuré par l’excédent budgétaire de la Confédération, que le Conseil fédéral prévoyait d’allouer à l’armement, à hauteur de 970 millions de francs.

Une session extraordinaire en hiver

Pour concrétiser ces revendications, le groupe parlementaire des Vert-e-s prévoit un débat d’actualité sur la canicule et la sécheresse lors de la session d’automne. Il demande en outre la tenue d’une session extraordinaire consacrée à la protection du climat durant la session d’hiver.

«Le Conseil fédéral et le Parlement doivent maintenant prendre leurs responsabilités», a affirmé la conseillère nationale Greta Gysin (TI), présidente du groupe parlementaire. Selon elle, la conclusion politique de l’été est la nécessité de cesser de brûler pétrole et essence pour chauffer les bâtiments et se déplacer. La session extraordinaire devra montrer si les leçons de cet été ont été tirées.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision