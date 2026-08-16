Lukas Reimann (UDC) quittera le Conseil national

Keystone-SDA

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La session parlementaire d'automne sous la Coupole fédérale sera la dernière pour le conseiller national Lukas Reimann (UDC/SG). Il a été élu dimanche au conseil municipal de Wil (SG).

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(Keystone-ATS) «Je participerai encore à la session de septembre, puis mon mandat à Berne prendra certainement fin», a déclaré Lukas Reimann, âgé de 43 ans, à la télévision de Suisse orientale TVO. Il siège au Conseil national depuis près de 20 ans.

Lukas Reimann a devancé le candidat des Vert-e-s de quelque 300 voix. Le conseil municipal de Wil, composé de cinq membres, compte désormais deux PLR, un représentant du Centre, un du PS et un de l’UDC.

Wil compte 25’000 habitants, avec l’agglomération, 75’000. Elle est aussi la ville natale de la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter.