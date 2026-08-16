La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Lukas Reimann (UDC) quittera le Conseil national

Keystone-SDA

La session parlementaire d'automne sous la Coupole fédérale sera la dernière pour le conseiller national Lukas Reimann (UDC/SG). Il a été élu dimanche au conseil municipal de Wil (SG).

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Je participerai encore à la session de septembre, puis mon mandat à Berne prendra certainement fin», a déclaré Lukas Reimann, âgé de 43 ans, à la télévision de Suisse orientale TVO. Il siège au Conseil national depuis près de 20 ans.

Lukas Reimann a devancé le candidat des Vert-e-s de quelque 300 voix. Le conseil municipal de Wil, composé de cinq membres, compte désormais deux PLR, un représentant du Centre, un du PS et un de l’UDC.

Wil compte 25’000 habitants, avec l’agglomération, 75’000. Elle est aussi la ville natale de la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision