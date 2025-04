Marché aux plantons dimanche prochain à Vevey

Keystone-SDA

Des plantons d'espèces rares et anciennes seront mis en vente dimanche à Vevey. Le marché s'accompagnera de diverses animations et stands de 9h15 à 16h00 sur le quai Perdonnet. Cette année, les haricots Vigneronne, les laitues Vénitienne et les tomates Black Plum seront sur le devant de la scène.

(Keystone-ATS) La Ville rappelle dans un communiqué qu’elle s’investit dans la conservation des espèces en produisant notamment des plantons pour la fondation ProSpeciaRara. Environ 4000 de ces plantons seront mis en vente lors de ce marché annuel. Les plantons invendus seront ensuite proposés à la vente au sein du magasin libre-service du cimetière.

A noter également que d’autres plantons produits par la Ville de Vevey et labelisés ProSpecieRara seront plantés dans les arrangements floraux communaux. Ils seront distribués gratuitement à la population tout au long de la saison, comme les années précédentes. Les distributions seront annoncées sur les réseaux sociaux de la Ville.