Menacé de mort, Vassilis Venizelos porte plainte contre un éleveur

Keystone-SDA

Les attaques du loup qui se multiplient, notamment dans le Jura, continuent d'exacerber les tensions dans le canton de Vaud. Le conseiller d'Etat Vassilis Venizelos a porté plainte contre un éleveur suite à des menaces de mort.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) « Les équipes sur le terrain font l’objet de pressions, de menaces », a déclaré le chef du Département vaudois de l’environnement, interviewé dimanche dans l’émission Mise au point de la RTS. Elles « viennent de toutes parts. La dernière vient d’un éleveur qui m’a menacé de mort. Là une ligne rouge a clairement été franchie. Une plainte a été déposée », a-t-il poursuivi.

« L’objectif est que de tels événements ne se reproduisent pas, de protéger aussi mes équipes. Evidemment je peux comprendre cette colère, comprendre que certains éleveurs attendent une action plus déterminée de l’Etat. Mais certaines limites ne doivent pas être franchies », poursuit le ministre.

Cette annonce intervient alors que de nombreux bergers et éleveurs demandent de nouveaux tirs sur la meute vaudoise. Rien que pour le mois de juillet, le loup a tué au moins 18 animaux de rente (jeunes bovins, veaux, ovins), selon le dernier décompte des prédations du canton.

« La situation actuelle n’est pas acceptable au regard de la multiplication des attaques. Pendant que les politiques tergiversent, les loups continuent leur carnage et les paysans, eux, en paient le prix fort », dénonçait la semaine dernière l’association romande pour la régulation des grands prédateurs (ARRGP).

