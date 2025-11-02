Mexique: au moins 23 morts dans une explosion dans un supermarché

Keystone-SDA

Une explosion dans un supermarché a fait au moins 23 morts, dont des mineurs, à Hermosillo, la capitale de l'Etat du Sonora, dans le nord du Mexique, ont annoncé samedi les autorités locales, qui ont exclu une attaque. Onze blessés ont également été dénombrés.

(Keystone-ATS) «J’ai ordonné une enquête approfondie et transparente afin d’établir les causes de l’accident et de déterminer les responsabilités qui s’imposent», a déclaré le gouverneur de l’Etat du Sonora, Alfonso Durazo, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Les blessés ont été pris en charge dans différents hôpitaux de la ville, a-t-il précisé. L’explosion s’est produite dans le centre-ville, dans un magasin de la chaîne à bas prix Waldo’s.

Le ministère local de la sécurité publique a exclu que l’accident ait été «une attaque» ou un «événement lié à un acte de violence» dirigé contre des civils.

La présidente du Mexique Claudia Sheinbaum a exprimé sur le réseau social X ses condoléances «aux familles et aux proches des personnes décédées».