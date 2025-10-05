Mexique: Sheinbaum fête un an au pouvoir: plan social ambitieux

Keystone-SDA

Devant des milliers de ses partisans à Mexico, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a fêté dimanche sa première année au pouvoir, se félicitant d'avoir mis en oeuvre "le plan social le plus ambitieux de l'histoire" du pays.

2 minutes

(Keystone-ATS) Détaillant les mesures prises en faveur notamment des retraités, des étudiants, des enfants et des agriculteurs, la présidente de gauche a défendu un plan «fondé sur la confiance de notre peuple et sur le principe que les droits sociaux sont les fondations du bien-être», lors d’un discours sur le Zócalo, la principale place publique du pays.

Claudia Sheinbaum, première présidente du Mexique, s’est également déclarée «confiante» d’arriver à «un bon accord» avec les Etats-Unis, destination de plus de 80% des exportations mexicaines. Le Canada et le Mexique souhaitent que l’accord de libre-échange les liant actuellement aux Etats-Unis, et qui sera réexaminé l’an prochain, soit «plus équitable et plus efficace».

Les échanges avec les Etats-Unis sont essentiels pour l’économie mexicaine et le financement de l’agenda social ambitieux de Mme Sheinbaum.

Popularité intacte

Mme Sheinbaum jouit d’une popularité intacte, avec plus de 70% de Mexicains satisfaits, selon trois sondages publiés cette semaine qui attribuent ce soutien aux programmes de retraites et autres aides sociales dont le montant total avoisine les 54,3 milliards de dollars cette année, soit environ 12% du budget national. Un montant similaire est prévu pour 2026.

Les sondages montrent toutefois des points faibles pour la présidente: la lutte contre le crime organisé et la gestion économique.

La deuxième économie latino-américaine après le Brésil ne connaîtra qu’une croissance de 0,5% cette année et de 1,4 % en 2026, selon des chiffres de la Banque centrale du Mexique.

Les performances actuelles de l’économie mexicaine sont marquées, entre autres, par «des comptes budgétaires plus serrés et un secteur extérieur vulnérable», a déclaré à l’AFP Gerónimo Ugarte, économiste chez Valmex.

À ces défis s’ajoute la baisse des revenus provenant des transferts de fonds de ressortissants mexicains, principalement en provenance des Etats-Unis. En août, ils ont connu leur cinquième mois consécutif de baisse dans le contexte de la politique agressive d’expulsions menée par l’administration Trump. Ils ont atteint 64,7 milliards de dollars l’année dernière, soit 3,7 % du PIB du pays.