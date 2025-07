MJF: une soirée d’hommage à Quincy Jones ouvrira les feux

Keystone-SDA

C'est parti pour la 59e édition du Montreux Jazz Festival. Jusqu'au 19 juillet, 61 concerts payants seront à découvrir sur la Scène du lac et au Casino pour une ultime édition hors les murs. Chaka Khan, J. Balvin et Neil Young ouvriront les feux ce week-end.

(Keystone-ATS) « Une toute grande soirée va marquer le début de cette édition avec l’hommage de Chaka Khan à Quincy Jones », relève Mathieu Jaton, directeur du festival, interrogé par Keystone-ATS. La chanteuse américaine de 72 ans est là depuis quelques jours pour répéter, « donnant beaucoup de son temps et de son énergie ».

Outre le show « classique » de la tournée de ses 50 ans de carrière, elle accueillera plusieurs « special guests » dans la tradition chère à Quincy Jones, fidèle ami du MJF. Ils évoqueront en musique la mémoire du musicien, producteur et artisan de tubes planétaires décédé en novembre dernier.

Samedi, selon une tradition bien établie, le festival retrouvera la planète latino et J. Balvin emmènera son public se déhancher en Colombie. Et dimanche, « Mr. Neil Young » reviendra sur scène. Va-t-il interpréter son dernier album « Talking To The Trees » (Parler aux arbres) sorti en juin ? « Qui sait! », répond Mathieu Jaton. « C’est un artiste imprévisible, génial et libre, comme peu le sont ».

Légendes et risques

Au casting de cette édition qui s’annonce riche en temps forts figurent également de nombreux artistes mythiques: de Grace Jones à Santana, en passant par Diana Ross et Lionel Richie, « tous deux également des proches amis de Quincy Jones », rappelle le patron du festival.

Parmi ses coups de coeur, Mathieu Jaton cite FKA Twigs, dont le show promet d’être « dingue », ainsi que le retour de Raye, après sa prestation magique de l’an dernier. Et au Casino, la magnétique chanteuse de Portishead, Beth Gibbons, dont il « adore l’univers ».

Au niveau billetterie, « le trend est super cette année, comme l’an dernier. Cela confirme la qualité de la programmation et que le public nous suit dans nos prises de risque », se réjouit le directeur.

Et de relever que « Noah Kahan, que personne ne connaît, fonctionne magnifiquement. Les billets se sont envolés pour Santana, London Grammar, Los Hermanos Gutiérrez. Il reste cependant toujours la possibilité de trouver des billets sur place le soir même », précise-t-il.