Mort à 51 ans du chanteur américain D’Angelo, figure de la soul

Keystone-SDA

Le chanteur américain D'Angelo, figure de la soul contemporaine qui a connu un important succès dans les années 1990-2000 avant de se faire beaucoup plus rare sur la scène musicale, est mort à 51 ans, ont rapporté plusieurs médias américains.

(Keystone-ATS) Le New York Times, citant sa famille, précise qu’il est mort des suites d’un cancer, sans dire où son décès est survenu.

De son vrai nom Michael Eugene Archer, né à Richmond en Virginie (est), D’Angelo avait progressivement rencontré le succès en 1995 avec son premier album «Brown Sugar», lançant un nouveau son soul mêlant la suavité du chant des années 1970 aux sonorités analogiques et hip hop.

Il a alors ouvert la voie à des personnalités comme Erykah Badu, Lauryn Hill, plus tard des artistes comme Bilal ou aujourd’hui Frank Ocean.

Mais c’est l’album «Voodoo» qui l’a propulsé sur le devant de la scène, notamment le titre «Untitled», dans le clip duquel il apparaît nu. Il s’était fait beaucoup plus rare par la suite, à l’exception d’un grand retour en 2014 avec «Black Messiah», qui avait enflammé la critique.

«Quelle triste perte que la disparition D’Angelo. Nous avons partagé tellement de bons moments. Tu vas tellement me manquer. Repose en paix, D’. Je t’aime, KING», a réagi le grand producteur de rap DJ Premier sur X.