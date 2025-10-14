Mort du chanteur américain D’Angelo, figure de la soul

Keystone-SDA

Le chanteur américain D'Angelo, figure de la soul contemporaine, ayant connu un important succès dans les années 1990/2000 avant de se faire beaucoup plus rare sur la scène musicale, est mort à 51 ans, ont rapporté plusieurs médias américains.

(Keystone-ATS) Le New York Times, citant sa famille, précise qu’il est mort des suites d’un cancer.

Le véritable nom de D’Angelo était Michael Eugene Archer. Il s’est fait connaître en 1994 comme producteur du titre ‘U Will Know’ de Black Men United, avant de sortir son premier album à succès ‘Brown Sugar’. Au cours de sa carrière, il a remporté quatre Grammy Awards, notamment pour ses albums ‘Voodoo’ (2000) et ‘Black Messiah’ (2014).

Devenu un sex-symbol, D’Angelo a toujours été mal à l’aise avec cette image. Il s’est progressivement retiré de la vie publique et a connu des problèmes d’addiction à l’alcool et à la drogue. À partir de 2010, il avait amorcé un retour sur scène.

Michael Eugene Archer était père de deux enfants, nés de sa relation avec la chanteuse Angie Stone.