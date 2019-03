Le 12 mars 1999, un nouveau venu fait son entrée sur la toile: swissinfo.org. Le site d'informations est l’avatar de Radio Suisse Internationale, qui va lentement se taire. Souvenirs.

Dix ans après la chute du Mur et le début de la fin de la Guerre Froide, les radios internationales ont perdu une partie de leur raison d’être. En Suisse, la Confédération, qui assure 50% du budget de Radio Suisse Internationale (RSI), menace de réduire le financement. La SSR (société suisse de radio-télévision) ne voit plus non plus l’intérêt de maintenir cette unité de près de 200 personnes, qui lui coûte 20 millions de francs par année.

Dès son lancement en 1999, swissinfo se décline en allemandLien externe, françaisLien externe, anglaisLien externe et portugaisLien externe. L’année suivante arrivent l’italienLien externe, le japonaisLien externe et l’espagnolLien externe, puis en 2001 l’arabeLien externe et le chinoisLien externe, et enfin le russeLien externe en 2013. Le site rencontre rapidement son public. Deux ans après son lancement, il est plus connu des Suisses de l’étranger que les programmes diffusés sur ondes courtes, lesquels s’arrêtent les uns après les autres. La dernière émission (en anglais) sera diffusée en 2004.

Durant cette phase de transition, les techniciens radio apprennent de nouveaux métiers, et les journalistes habitués à parler et à faire parler se mettent à écrire.

Quatre anciens qui ont vécu ces jours glorieux témoignent.

