Net recul des blessés et des décès en 2023 dans le canton du Jura

1 minute

(Keystone-ATS) Le nombre total d’accidents de la route a enregistré l’an dernier un recul de 17,2% dans le canton du Jura. Toutes les catégories ont connu des diminutions. Un décès a été signalé sur les routes jurassiennes contre 6 en 2022.

Contrairement à la situation au niveau suisse, le canton du Jura a connu une baisse sensible du nombre de blessés graves avec 37 cas contre 43 une année auparavant, soit un recul de 13,9%, a annoncé lundi la police cantonale jurassienne en présentant les statistiques des accidents de la circulation.

L’état physique et le refus de priorité sont les principales causes des accidents. En revanche, l’incidence de la vitesse excessive et l’inattention ont diminué. Sur les 269 accidents en 2023, 45 étaient directement liées à la consommation d’alcool, représentant un taux de 16,7% du total.

Les accidents impliquant des voitures ont diminué, passant de 238 en 2022 à 232 en 2023. Il en est de même concernant les cyclistes. Les chiffres impliquant des piétons sont également à la baisse. Le nombre d’accidents avec des motards est resté stable avec 29 accidents.