Neuchâtel: dizaine de coopératives d’habitat réunies en faîtière

Keystone-SDA

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Une dizaine de coopératives participatives d'habitat neuchâteloises ont créé une faîtière, nommée COPAHNE, à l'occasion de la Journée internationale des coopératives qui se déroule ce samedi. Leur objectif est de défendre un modèle de logement démocratique et non lucratif dans le canton de Neuchâtel.

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(Keystone-ATS) Les COopératives PArticipatives d’Habitat NEuchâteloises (COPAHNE) formulent six revendications structurelles, dont un objectif de 10% de logements d’utilité publique d’ici à 2040, un accès prioritaire à la propriété foncière et une fiscalité adaptée, ont-elles indiqué dans un communiqué.

Pour COPAHNE, «les petites coopératives qui fleurissent dans lecanton de Neuchâtel ne sont pas de «simples anecdotes urbaines», mais des «laboratoires vivants» qui réinventent une manière d’habiter solidaire, la participation démocratique et le respect du vivant».

La faîtière se donne pour mission de porter cette voix commune auprès des autorités et du grand public, «pour transformer ces initiatives isolées en un pilier durable de la politique du logement», peut-on lire dans le communiqué.

Aujourd’hui, vu la consultation publique sur le rapport de politiquecantonale du logement, les coopératives d’habitat sortent de laréflexion pour entrer dans l’action. «Si COPAHNE salue la volonté du Conseil d’Etat de lutter contre la pénurie et de soutenir l’Office du logement, elle alerte fermement sur un manque d’ambitionsusceptible de rendre cette politique inopérante.»

Pour ses membres, la seule réponse d’avenir réside dans une approche différente de la politique du logement, qui ne se contente pas de construire davantage, mais qui transforme structurellement le marché en faveur de l’utilité publique.