Nouveau président pour le Réseau des villes de l’Arc jurassien

Keystone-SDA

Le Réseau des villes de l’Arc jurassien (RVAJ), qui fête ses 30 ans en 2026, peut compter sur un nouveau président. Il s'agit de Corentin Jeanneret, maire de St-Imier (BE), qui succède à Pierre Dessemontet, syndic d’Yverdon-les-Bains (VD).

2 minutes

(Keystone-ATS) Ce dernier quittera ses fonctions à fin juin, après quatre années à la tête du RVAJ, a fait savoir vendredi le réseau depuis Delémont. Le nouveau président, par ailleurs député au Grand Conseil bernois, entend poursuivre la «dynamique positive» que connaît le réseau depuis plusieurs années.

Depuis la publication du nouvel horaire 2025 des CFF au printemps 2023, le RVAJ, qui compte 17 membres, a joué un rôle moteur dans la défense de la ligne du Pied du Jura, rappelle le communiqué. Il a dit avoir fédéré les communes et les associations faîtières bien au-delà de ses membres, de Genève à Aarau.

Entendre sa voix

Le RVAJ, dont le siège se trouve à La Chaux-de-Fonds, veut continuer à faire entendre la voix des communes de l’Arc jurassien sur les grands enjeux régionaux. Il souhaite aussi contribuer à renforcer la coopération entre les villes de la région, notamment en faveur de la vitalité et du dynamisme des centres-villes.

Pour ses 30 ans, fêtés dans la capitale jurassienne, plusieurs projets «emblématiques» du développement urbain delémontain ont été mis à l’honneur dans le cadre d’une visite guidée. Le réaménagement de la friche industrielle du secteur Gare Sud ainsi qu’un projet de mutualisation d’un vélo-cargo entre entreprises ont été présentés.

L’acquisition de ce vélo-cargo découle justement d’un projet pilote mené par le RVAJ, dont les résultats sont synthétisés dans un guide illustré, et qui visait à explorer les possibilités de remplacer certaines livraisons effectuées en camionnette par des livraisons avec un moyen alternatif.