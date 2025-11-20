Nouveaux plateaux ambulatoires aux HUG

Pour répondre à l'augmentation de l'activité ambulatoire et améliorer la prise en charge, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont achevé une première phase de rénovation et de réorganisation de leurs locaux. Ce programme, lancé en 2021, vise à augmenter de 50% les capacités d'accueil des consultations ambulatoires d'ici à 2030 et à simplifier le parcours des patients.

(Keystone-ATS) En 2024, les HUG ont enregistré près de 1,3 million de prises en charge ambulatoires, soit une hausse de plus de 15% par rapport à 2019. Cette progression soutenue a rendu indispensable une modernisation des espaces et de l’organisation des soins ambulatoires, relève un communiqué publié jeudi.

Auparavant, le parcours pouvait s’avérer compliqué pour les patients en ambulatoire, avec une prise en soins dans plusieurs bâtiments. L’objectif a donc été de réunir au même endroit, nommé «Plateau ambulatoire», l’ensemble des prestations de chaque service concerné: les salles de consultation, les locaux de traitements et les salles d’examen.

Les patients bénéficient ainsi d’un unique lieu de prise en charge, d’un parcours de soins simplifié, ainsi que d’espaces modernes, plus aérés et plus lumineux. Pour les collaborateurs, cette reconfiguration permet aussi un meilleur échange entre professionnels de santé et favorise le travail en équipe.

Trois plateaux opérationnels

Trois nouveaux plateaux ambulatoires du Département de médecine (services de néphrologie et hypertension, de cardiologie, les maladies infectieuses et pneumologie) sont déjà opérationnels. Ils sont complétés par un espace de rocade.

Parmi les autres améliorations, un accueil administratif unique mutualisé et des nouvelles salles d’attente confortables à la lumière du jour. Il n’y aura plus d’attente dans les couloirs, précise le communiqué.

Les salles de consultation sont désormais organisées, sauf celles ayant une spécificité technique, sous forme de pools partagés, afin que n’importe quel membre du personnel médico-soignant puisse y recevoir un ou une patiente. Un logiciel permet d’orienter, à partir de la salle d’attente, ces personnes vers le local de consultation adéquat.

Cette première phase des travaux représente un investissement de 19,9 millions de francs, auquel s’ajoutent des charges liées (ponctuelles) pour un montant de 1,1 million. Les HUG financent 78% des coûts et l’Etat 22%.

D’ici 2030, trois autres plateaux seront créés ou rénovés, notamment pour les services d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme, d’oncologie et d’hématologie. Un budget de 21 millions est prévu pour cette deuxième phase, précisent les HUG.