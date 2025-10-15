Pascale Baeriswyl quitte New York pour le Conseil de l’Europe

Keystone-SDA

Changement pour la cheffe de la mission suisse à l'ONU à New York Pascale Baeriswyl. Elle va désormais représenter les intérêts helvétiques au Conseil de l'Europe à Strasbourg. La diplomate avait été le visage de la Suisse au Conseil de sécurité de l'ONU.

(Keystone-ATS) Mme Baeriswyl prend la place de Claude Wild, qui avait pris ses fonctions à Strasbourg en 2023. Le Conseil de l’Europe est dirigé par l’ancien conseiller fédéral Alain Berset depuis l’année dernière. Frank Grütter récupère quant à lui le poste à New York, indique le gouvernement mercredi dans un communiqué.

En place depuis 2020 à New York, Pascale Baeriswyl a représenté la Suisse à la table du Conseil de sécurité de l’ONU pendant sa présidence en 2023 et l’année dernière. Comme aucun Suisse avant elle, elle a été au centre des discussions sur la paix et la sécurité en se confrontant aux pressions des grandes puissances.

Du changement est aussi prévu du côté des Nations Unies à Genève. Au moment où l’organisation fait face à une crise de liquidités sans précédent qui affecte la Genève internationale, le secrétaire d’Etat adjoint aux affaires étrangères Thomas Gürber devient le chef de la mission suisse au bout du lac Léman. Il remplacera Jürg Lauber, qui a été élu à la vice-présidence du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).