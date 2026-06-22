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Personnel de l’Office médico-pédagogique encore en grève à Genève

Keystone-SDA

Le personnel de l'Office médico-pédagogique (OMP) était en partie à nouveau en grève à Genève pour dénoncer le manque de considération de la direction dans ses revendications. Lundi après-midi, quelques dizaines d'employés étaient rassemblés pour faire du bruit sous les fenêtres de leur chef malgré la chaleur.

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1 minute

(Keystone-ATS) «OMP en colère, on ne se laissera pas faire», scandaient les grévistes, avant d’entonner une chanson qui parle de leurs déboires «Notre direction est vraiment déconnectée», a affirmé de son côté une éducatrice à ses collègues.

«Nous allons faire encore plus de bruit» pour qu’elle nous entende, a-t-elle ajouté. Selon les syndicats, le directeur général de l’OMPO avait été convié à venir dialoguer mais il a décliné.

Le personnel de l’OMP revendique un maximum de 28 heures hebdomadaires en présence des élèves sur les 46 heures et 45 minutes travaillées. En cause également, un système de pointage des heures, qui ne permet pas de rentrer toutes les heures travaillées après 19h00, le week-end ou pendant les camps.

Les grévistes demandent également une revalorisation des salaires et plus de postes. Les syndicats estiment qu’il faudrait 60 équivalents plein temps (ETP) dès la rentrée prochaine pour le secteur éducatif et douze pour le thérapeutique. Il en va de la qualité des prestations pour les enfants et leurs familles, selon eux.

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