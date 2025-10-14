Plus de 3 milliards de personnes ont des troubles neurologiques

Keystone-SDA

Plus de 40% de la population mondiale, soit plus de 3 milliards de personnes, souffrent de troubles neurologiques. Plus de 11 millions d'individus en décèdent chaque année, selon des chiffres dévoilés mardi par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève.

1 minute

(Keystone-ATS) Or, près d’un tiers des pays dans le monde entier seulement ont lancé des politiques nationales pour faire face à ces problèmes. Les AVC, les encéphalopathies des bébés, les migraines ou encore Alzheimer et autres démences figurent parmi les pathologies les plus fréquentes.

L’OMS demande urgemment une initiative mondiale à laquelle devraient collaborer tous les Etats. Les médecins qui peuvent prendre en charge les patients manquent cruellement dans les pays pauvres. Et la plupart de ces Etats et des pays à revenus intermédiaires inférieurs n’ont pas établi de politiques.

«Beaucoup de ces conditions neurologiques peuvent être évitées ou soignées efficacement» avec des ressources adaptées, affirme un responsable de l’OMS. Il demande des investissements.