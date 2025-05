Plus de 334’000 visiteurs à la foire de Berne BEA

Keystone-SDA

La foire bernoise BEA a attiré 334'000 visiteurs sur dix jours. L'organisateur Bernexpo s'est montré très satisfait à la clôture de la 72e édition dimanche.

(Keystone-ATS) Avec ce nombre de visiteurs, l’événement a pu renouer avec la fréquence réjouissante des années précédentes, ajoute Bernexpo. En 2024 déjà, la plus grande foire de printemps de Suisse avait enregistré plus de 330’000 visiteurs.

« Dans un monde de plus en plus complexe, la BEA fait office de point d’ancrage où jeunes et moins jeunes se retrouvent, se réjouissent des moments forts habituels et découvrent en permanence de nouvelles choses », estime le directeur du salon Reto Gertsch, cité dans le communiqué.

La 72e édition de la BEA a été la première à se dérouler dans la nouvelle halle des fêtes de Berne. Près de 900 exposants ont présenté leurs produits. Comme le veut la tradition, l’agriculture a constitué un point fort. Plus de 600 animaux, dont des vaches, des chèvres, des moutons et des porcs, ont été présentés.