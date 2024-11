Les votations du 24 novembre approchent – êtes-vous prêt?

Chères lectrices, chers lecteurs,



C’est à l’étranger que l’extension des autoroutes engrange pour l’heure le plus de soutien. Ce résultat ressort du premier sondage en vue des votations du 24 novembre publié la semaine dernière par l’institut gfs.bern . «C’est en contradiction avec le schéma habituel», commente la politologue Martina Mousson.



Dans cette newsletter, mon collègue Balz Rigendinger tente de trouver des explications à ces intentions de vote de la diaspora en faveur du trafic automobile, alors que les Suisses de l’étranger sont généralement considérés plus sensibles aux thèmes écologiques que l’électorat indigène.



Toujours sur le sujet des autoroutes, qui occupe le haut de l’affiche dans les discussions politiques au pays, notre datajournaliste Pauline Turuban vous livre une analyse statistique détaillée qui vous permettra de vous forger une opinion éclairée sur la question.



Densité du réseau, moyens alloués à l’entretien des routes ou encore heures passées dans les bouchons: dans plusieurs domaines, la Suisse se distingue de ses voisins européens. Et pas toujours comme on l’imagine de prime abord.



